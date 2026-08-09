Basti News: शहर में पहुंचने लगा कांवड़ियों का जत्था, बोल बम से गूंजा शहर
Basti News: बस्ती में बाबा भदेश्वरनाथ को जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का बड़ा जत्था पहुंचने लगा है। कांवड़ियों ने शहर में डीजे के साथ विश्राम किया है। शहर 'बोल बम' के नारों से गूंज रहा है। हाईवे पर भी कांवड़ियों की अधिकता है, जबकि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद हैं।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। बाबा भदेश्वरनाथ को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का जत्था बस्ती पहुंचने लगा है। काफी संख्या कांवड़िया अपने ट्रैक्टर-ट्राली पर लदे डीजे वाहन के साथ शहर में पहुंच कर विश्राम करने लगे हैं। इसके साथ ही पूरा शहर बोल बम के नारों से गूंज रहा है। कचेहरी की तरफ केवल कांवड़ियों का जत्था दिखाई दे रहा है। अवकाश का दिन होने के चलते सामान्य लोगों की इस क्षेत्र में आवाजाही नहीं हो रही है। ऐसा ही नजारा हाईवे पर देखने को मिल रहा है। अयोध्या से चलकर कांवड़ियों का जत्था घघौवा, विक्रमजोत, छावनी, पचवस, हर्रैया, महराजगंज, कप्तानगंज, गोटवा से लेकर फुटहिया तक पहुंच रहा है।
पूरे हाईवे पर केवल कांवड़िया दिखाई पड़ रहा है। कुछ कांवड़िया अयोध्या की तरफ जा रहे हैं तो अधिकांश की वापसी होने लगी है। प्रशासन व पुलिस अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं।
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