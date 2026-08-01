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Basti News: नाली निर्माण के लिए खुदाई करके छोड़ दिया, जान जोखिम में डालकर घरों से निकल रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती। नगर पंचायत गनेशशपुर के वार्ड नंबर- आठ स्थित सुभाष नगर (इंडिया टोला) में

नाली निर्माण के लिए खुदाई करके छोड़ दिया, जान जोखिम में डालकर घरों से निकल रहे लोग
नाली निर्माण के लिए खुदाई करके छोड़ दिया, जान जोखिम में डालकर घरों से निकल रहे लोग

Basti News: बस्ती। नगर पंचायत गनेशशपुर के वार्ड नंबर- आठ स्थित सुभाष नगर (इंडिया टोला) में अधूरी नाली निर्माण के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नाली निर्माण के लिए खुदाई तो कर दी गई, लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे करीब 50 घरों का आवागमन प्रभावित हो गया है।

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स्थानीय मुद्दे

बरसात के कारण खुदी हुई नाली में मवेशियों के गिरने की गतिविधियां हो रही हैं। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों और राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चे फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि किसी तरह जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर शासन-प्रशासन से जल्द से जल्द नाली निर्माण पूरा कराने की मांग की। शिकायतकर्ताओं में लालजी, राजेश कुमार, कुलदीप, लड्डू लाल, पिंटू लाल, किसानू, लवगा देवी, मंजू, सीताराम, बब्बू, कौशल्या देवी, कमला देवी, सूरज देवी, मीरा देवी, बसंत देवी, जानकी देवी, संगीता देवी, शारदा देवी, रीता देवी और सोना देवी, सीताराम भारद्वाज सहित अन्य स्थानीय निवासी शामिल हैं।

सरकारी प्रतिक्रिया

नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और नाली निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

बस्ती के किस वार्ड में यह समस्या हो रही है?
यह समस्या नगर पंचायत गनेशशपुर के वार्ड नंबर- आठ स्थित सुभाष नगर (इंडिया टोला) में हो रही है।
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