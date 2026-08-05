Basti News: गैस एजेंसी पर घमासान, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मुकदमा

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। लालगंज थानाक्षेत्र में स्थित एक गैस एजेंसी पर एलपीजी वितरण के दौरान हुए घमासान में पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। इसी थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर बताया है कि गत 30 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे अपने पति के साथ बारीघाट स्थित एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने गई थीं। आरोप है कि एजेंसी के संरक्षक व उनके बेटे ने गैस सिलेंडर के लिए दो घंटे तक इंतजार करने के लिए कहा। इस बात पर उन्होंने नाराजगी जताई तो अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी। खींचकर अपने केबिन में ले गए। मारपीट कर अश्लील हरकत की। यह देख पति बीच-बचाव करने आए तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें व उनके पति को बुरी तरह मारापीटा। एसएचओ विनय कुमार पाठक ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी धीरेन्द्र, उसके बेटे, रविन्द्र, शिवचरन, मुलायम, अभिषेक व चार अन्य अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है。