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Basti News: गैस एजेंसी पर घमासान, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती, लालगंज थानाक्षेत्र में गैस एजेंसी पर एलपीजी वितरण के दौरान दोनों पक्षों के बीच हिंसा हुई। महिला ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की, जबकि दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया कि वे लाठी-डंडों से लैस होकर एजेंसी में जबरन घुसे। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज किया है।

Basti News: गैस एजेंसी पर घमासान, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मुकदमा

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। लालगंज थानाक्षेत्र में स्थित एक गैस एजेंसी पर एलपीजी वितरण के दौरान हुए घमासान में पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। इसी थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर बताया है कि गत 30 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे अपने पति के साथ बारीघाट स्थित एक गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने गई थीं। आरोप है कि एजेंसी के संरक्षक व उनके बेटे ने गैस सिलेंडर के लिए दो घंटे तक इंतजार करने के लिए कहा। इस बात पर उन्होंने नाराजगी जताई तो अपशब्द कहते हुए जानमाल की धमकी दी। खींचकर अपने केबिन में ले गए। मारपीट कर अश्लील हरकत की। यह देख पति बीच-बचाव करने आए तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें व उनके पति को बुरी तरह मारापीटा। एसएचओ विनय कुमार पाठक ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी धीरेन्द्र, उसके बेटे, रविन्द्र, शिवचरन, मुलायम, अभिषेक व चार अन्य अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है。

विपक्ष का आरोप

वहीं दूसरे पक्ष के धीरेन्द्र कुमार का आरोप है कि विपक्षियों ने एकराय होकर गैस एजेंसी में लाठी-डंडा, लोहे के रॉड से लैस होकर जबरन घुस गए। उन्हें जातिसूचक व अपशब्द कहते हुए मारपीटा। इसके बाद लोहे के रॉड, लाठी, डंडे से एजेंसी के अंदर रखा कंप्यूटर, शीशा, फर्नीचर, दरवाजा सीसी कैमरा, कैश काउंटर तोड़ दिया। साथ ही जब इसका विरोध किया गया तो लोगों ने प्रबंधक और उनके कर्मचारियों पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस और स्थानीय लोगों के पहुंचने पर लोग मौके से भाग गए। यह पूरी घटना एजेंसी पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रकरण में पुलिस ने पप्पू निषाद, उमेश, रम्भू समेत नौ नामजद व 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच सीओ रुधौली स्तर से की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

यह घटना कब और कहाँ हुई?
यह घटना 30 जुलाई को बारीघाट स्थित एक गैस एजेंसी पर हुई।
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