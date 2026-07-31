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Basti News: घर पर आकर बुजुर्ग के साथ की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: लालगंज पुलिस ने एक पुरानी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर मारपीट का केस दर्ज किया है। इंद्रजीत ने शिकायत में बताया कि विपक्षी रात में उनके घर आए और उनकी माता के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Basti News: घर पर आकर बुजुर्ग के साथ की मारपीट

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। लालगंज पुलिस ने पुरानी रंजिश व भूमि विवाद को लेकर मारपीट करने व गालीगलौज करने का केस दर्ज किया। पुलिस को दी तहरीर में इंद्रजीत निवासी पिपरपाती ऐहतमाली थाना लालगंज ने बताया कि विपक्षी रात के समय मेरे दरवाजे पर आकर मेरी माता को लाठी-डंडे से मारापीटा और गाली दी। इस मामले में पुलिस ने बुधिराम, पूनम, इंद्रेश व रीना निवासी पिपरपाती एहतमाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

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