Basti News: प्रशिक्षकों के अभाव में दूसरे जिलों का रुख कर रहे खिलाड़ी

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षकों के अभाव में खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर नहीं पा रही है। क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो-खो समेत कई प्रमुख खेलों के नियमित प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसका सीधा असर उनके प्रदर्शन और खेल भविष्य पर पड़ रहा है। खिलाड़ियों के अनुसार, विभिन्न खेलों में प्रशिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं। प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ समेत दूसरे जिलों का रुख करने को मजबूर हैं।

बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं है। ऐसे में कई खिलाड़ी नियमित अभ्यास जारी नहीं रख पाते और धीरे-धीरे खेल से दूर हो जाते हैं। स्थानीय खिलाड़ियों और अभिभावकों का कहना है कि स्टेडियम में प्रशिक्षकों की नियमित नियुक्ति होने से जिले की प्रतिभाओं को अपने ही शहर में बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा।उन्होंने क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो समेत अन्य खेलों के रिक्त पदों पर जल्द प्रशिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते प्रशिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई तो जिले की कई उभरती प्रतिभाएं दूसरे जिलों का रुख करती रहेंगी। इस बाबत जिला क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि जिले में कई खेलों के प्रशिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए खेल निदेशालय को पत्र भेजा गया है। शासन स्तर से रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति किए जाने की संभावना है।