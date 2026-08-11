Basti News: बस्ती के कांवड़ महोत्सव में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के गमछा डांस पर झूम उठे कांवड़ियां

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। जिले के फुटहिया पर आयोजित कांवड़ महोत्सव में भोजपुरी गायक एवं सांसद मनोज तिवारी मृदुल मनोज तिवारी का गमछा डांस देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। पूरा पंडाल बोल बम के नारों से गूंज उठा। देर रात मनोज तिवारी मृदुल के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत मां शारदा की स्तुति से की। इसके बाद उन्होंने ‘डूब जो रे मनवा डमरूवा वाला जोग में’, ‘हर हर महादेव शंभू’, ‘काशी विश्वनाथ गंगे’, ‘हर दम बोला’, ‘शिव बम-बम-बम’ और ‘राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे’ जैसे गीत प्रस्तुत किए। उनके गीतों पर दर्शक झूमते नजर आए। साथ ही आर्यन बाबू समेत अन्य कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इससे पूर्व शांति सेवा संस्थान के अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी शिम्पी सिंह ने सांसद मनोज तिवारी का स्वागत किया।