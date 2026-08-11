Basti News: बस्ती के कांवड़ महोत्सव में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के गमछा डांस पर झूम उठे कांवड़ियां
Basti News: कांवड़ महोत्सव में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति मां शारदा की स्तुति से शुरू की और कई लोकप्रिय गीत गाए। इस दौरान पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए उन्होंने तालियां बजाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शक शामिल हुए।
Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। जिले के फुटहिया पर आयोजित कांवड़ महोत्सव में भोजपुरी गायक एवं सांसद मनोज तिवारी मृदुल मनोज तिवारी का गमछा डांस देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। पूरा पंडाल बोल बम के नारों से गूंज उठा। देर रात मनोज तिवारी मृदुल के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत मां शारदा की स्तुति से की। इसके बाद उन्होंने ‘डूब जो रे मनवा डमरूवा वाला जोग में’, ‘हर हर महादेव शंभू’, ‘काशी विश्वनाथ गंगे’, ‘हर दम बोला’, ‘शिव बम-बम-बम’ और ‘राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे’ जैसे गीत प्रस्तुत किए। उनके गीतों पर दर्शक झूमते नजर आए। साथ ही आर्यन बाबू समेत अन्य कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इससे पूर्व शांति सेवा संस्थान के अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी शिम्पी सिंह ने सांसद मनोज तिवारी का स्वागत किया।
कांवर महोत्सव के दौरान मनोज तिवारी की प्रस्तुति
कांवर महोत्सव के दौरान मनोज तिवारी ने पुलिसकर्मियों की भूमिका की सराहना करते हुए लोगों से पुलिस के लिए तालियां बजाने की अपील की। उनके इस आह्वान पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। कांवड़ महोत्सव में देर रात तक शिवभक्त झूमते व थिरकते रहे। दर्शकों की बड़ी भीड़ देखकर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए। कार्यक्रम के दौरान गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, प्रांत प्रचारक रमेश जी, महंत राजू दास, तपसी धाम आश्रम के महंत जय बक्श दास, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा समेत कई लोगों ने शिरकत की।
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