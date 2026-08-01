Basti News: कराटे प्रतियोगिता के लिए मंडलीय टीम में छह खिलाड़ियों का चयन
Basti News: बस्ती। जिले के रूधौली क्षेत्र अन्तर्गत जनपद स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन
Basti News: बस्ती। जिले के रूधौली क्षेत्र अन्तर्गत जनपद स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन एक कॉलेज में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला बालिका वर्ग अंडर-14 में प्रिया प्रजापति व अंकिता यादव के बीच खेला गया।जिसमें अंकिता यादव ने जीत दर्ज की। वहीं अंडर-17 बालिका वर्ग में जन्नतुल निशा ने अनन्या भट्ट को पराजित किया। जिसमें बालिका वर्ग में अर्चना यादव, अंकिता यादव और नेहा, जबकि बालक वर्ग में दिव्यांश भट्ट, आकाश यादव और अनुज यादव का चयन विभिन्न आयु व भार वर्गों में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। यह मंडल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन एक अगस्त को सिद्धार्थनगर जनपद में होगा।
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