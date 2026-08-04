Basti News: जयपुरिया ने खैर क्रिकेट अकादमी को 33 रनों से हराया
Basti News: खैर क्रिकेट ग्राउंड पर जयपुरिया और खैर क्रिकेट अकादमियों के बीच 30 ओवर का एक मैत्री मैच हुआ। जयपुरिया टीम ने 29.4 ओवर में 183 रन बनाकर ऑलआउट हुई, जिसमें प्रशांत गुप्ता ने 104 रन बनाए। खैर क्रिकेट अकादमी 150 रन पर सिमट गई। जयपुरिया ने 33 रन से जीत हासिल की और शिवांश पांडेय को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। खैर क्रिकेट ग्राउंड पर जयपुरिया क्रिकेट अकादमी बस्ती और खैर क्रिकेट अकादमी बस्ती के बीच 30 ओवर का मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जयपुरिया क्रिकेट अकादमी की टीम 29.4 ओवर में 183 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से प्रशांत गुप्ता ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए 104 रन बनाए। यश ने 16 और यश गोस्वामी ने नौ रन का योगदान दिया। खैर क्रिकेट अकादमी की ओर से देवी प्रसाद ने तीन, मेधांश प्रताप ने दो, जबकि अभय, अरमान और आयुष ने एक-एक विकेट लिया। 184 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी खैर क्रिकेट अकादमी की टीम 26.3 ओवर में 150 रन पर सिमट गई।
टीम की ओर से सौरभ पाल ने 32, अरमान ने 22 और आदित्य ने 15 रन बनाए। जयपुरिया क्रिकेट अकादमी के गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शिवांश पांडेय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आठ विकेट झटके, जबकि अश्मित पांडेय ने दो विकेट लिए। जयपुरिया क्रिकेट अकादमी ने मुकाबला 33 रन से जीत लिया। शानदार गेंदबाजी के लिए शिवांश पांडेय को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया।
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