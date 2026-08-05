Basti News: शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम, दिया निर्देश

निरीक्षण विवरण

शिकायत की जांच में पहुंचे पटल सहायक डॉ़ शरद चौधरी व नोडल ऑफिसर डिप्टी सीएमओ डॉ. अशोक चौधरी ने भानपुर में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की। इस दौरान सेंटर की व्यस्थाओं का जायजा लिया। टीम ने वेटिलेशन की समस्या को सुधार करने के लिए एक सप्ताह का संचालक को अल्टीमेटम दिया है। इसी क्रम में पास में संचालित अल्ट्रासाउंड का जायजा लिया। टीम के निरीक्षण में अल्ट्रासाउंड बंद मिला। अल्ट्रासाउंड मशीन का मेक इन मॉडल अंकित नहीं था। टीम ने इस मामले में संचालक को कार्यालय में तलब किया गया है। टीम ने बिल वॉउचर के साथ एक सप्ताह में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। तय समय के अंदर कागजात नहीं उपलब्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी।