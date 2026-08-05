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Basti News: भानपुर में दो सेंटरों का टीम ने की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: भानपुर में अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया गया, जहां वेटिलेशन समस्या और मशीन के मेक इन मॉडल की अनुपस्थिति पाई गई। टीम ने संचालक को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है कि वह सभी कागजात प्रस्तुत करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। यह निरीक्षण पीसीपीएनडीटी के नोडल ऑफिसर द्वारा किया गया था।

Basti News: भानपुर में दो सेंटरों का टीम ने की जांच

Basti News: बस्ती। भानपुर में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पीसीपीएनडीटी के नोडल ऑफिसर डॉ़ एके चौधरी ने दो अल्ट्रासाउंड का निरीक्षण किया। शिकायत की जांच में पहुंचे पटल सहायक डॉ़ शरद चौधरी व नोडल ऑफिसर डिप्टी सीएमओ डॉ. अशोक चौधरी ने भानपुर में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच की। इस दौरान सेंटर की व्यस्थाओं का जायजा लिया। टीम ने वेटिलेशन की समस्या को सुधार करने के लिए एक सप्ताह का संचालक को अल्टीमेटम दिया है। इसी क्रम में पास में संचालित अल्ट्रासाउंड का जायजा लिया। टीम के निरीक्षण में अल्ट्रासाउंड बंद मिला। अल्ट्रासाउंड मशीन का मेक इन मॉडल अंकित नहीं था। टीम ने इस मामले में संचालक को कार्यालय में तलब किया गया है।

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टीम ने बिल वॉउचर के साथ एक सप्ताह में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। तय समय के अंदर कागजात नहीं उपलब्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत पर पीसीपीएनडीटी के नोडल ऑफिसर डॉ़ एके चौधरी ने बताया भानपुर में एक अल्ट्रासाउंड की शिकायत पर भानपुर में निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड बंद मिलने पर मशीन में मॉडल अंकित नहीं होने पर संचालक से एक सप्ताह के भीतर कागजात लेकर कार्यालय में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है।

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