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Basti News: जिला जज सहित अन्य ने संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में जिला जज शमसुल हक और अन्य न्यायिक अधिकारियों ने किशोर पचपेड़िया संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कुछ किशोरों की जमानत प्रकरण पर ध्यान दिया गया। अधीक्षक ने बताया कि किशोरों को उचित आहार मिलता है और उन्हें कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जा रही है।

Basti News: जिला जज सहित अन्य ने संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण

Basti News: बस्ती। जिला जज शमसुल हक, सीजेएम संदीप, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड राज बाबू, सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी, एसडीएम सदर हिमांशु कुमार ने राजकीय बाल संप्रेषण गृह किशोर पचपेड़िया का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण विवरण

निरीक्षण के दौरान संप्रेक्षण गृह में पता चला कि कुछ किशोरों की जमानत नहीं हो पा रही है, जिसके संबंध में प्रधान मजिस्ट्रेट को नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। जिला जज ने अधीक्षक को निर्देशित किया कि वह निरीक्षण के दौरान समिति के निर्देशों का अनुपालन आख्या समय से प्रस्तुत करें।

कंप्यूटर शिक्षा

अधीक्षक ने बताया कि किशोरों को सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती के कम्प्यूटर प्रशिक्षक अंकित गुप्ता प्रत्येक रविवार को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल सम्प्रेक्षण गृह में जनपद बस्ती के 28 किशोर, संतकबीरनगर के 27 किशोर एवं जनपद सिद्धार्थनगर के 30 किशोर एवं मेरठ का एक कुल 86 किशोर निरूद्ध थे। निरीक्षण के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया।

आहार व्यवस्था

अधीक्षक ने बताया कि एक बाल अपचारी मेरठ के सम्प्रेक्षण गृह से स्थानांतरित होकर आया है। इसके बाद रसोईघर का निरीक्षण किया गया। किशोरों ने बताया कि उनको समय पर उचित आहार मिल जाता है। जनपद न्यायाधीश ने संप्रेक्षण गृह के पीछे के आंगन को भी देखा, उसको स्वच्छ रखने का निर्देश दिया।

सामान्य प्रश्न

किसने राजकीय बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया?
जिला जज शमसुल हक, सीजेएम संदीप, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड राज बाबू, सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी, एसडीएम सदर हिमांशु कुमार ने निरीक्षण किया।
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