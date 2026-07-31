Basti News: निरीक्षण में बंद मिली खाद की दुकानों को नोटिस
Basti News: बस्ती में कृषि विभाग के अधिकारियों ने सहकारी समितियों और निजी उर्वरक विक्रेताओं के दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति की जांच की गई। 26 किसानों को यूरिया खाद बांटी गई। अधिकारियों ने ओवररेटिंग की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सहकारी समितियों व निजी उर्वरक विक्रेताओं के दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समितियों पर उर्वरक की उपलब्धता, पॉस मशीन से बिक्री, स्टॉक रजिस्टर एवं कृषकों को निर्धारित दर पर वितरण के स्थिति की गहन जांच की गई। जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम वर्मा ने बी-पैक्स करमा पिपरा का निरीक्षण किया। यहां पर 26 किसानों को 55 बोरी यूरिया खाद बांटी गई थी। वितरण रजिस्टर से कृषक राधेश्याम के मोबाइल नंबर पर वार्ता करने कर जानकारी ली गई। रोड पर खाद लदे ट्रक को रोका तो पता चला कि 500 बोरी यूरिया महुआ डाबर समिति को भेजा जा रहा है।
पांडेय खाद भंडार कंचनपुर तथा एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप भटहा जंगल का निरीक्षण किया गया तो दोनों दुकानें बंद मिलीं। दोनों के संचालकों को नोटिस दी गई।बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सरकारी समिति सांऊडीह विकासखंड गौर में 35 किसानों को 71 बोरी खाद दिया जाना पाया गया। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि ओवररेटिंग व अन्य शिकायत पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने किसानों से अपील किया कि किसी प्रकार की समस्या होने पर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के हेल्पलाइन नंबरों 9450877726 व 9838274912 पर संपर्क करें।
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