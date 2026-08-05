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Basti News: नगरपालिका अध्यक्ष ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती की नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा के लिए अमहट घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धर्मशाला के जीर्णोद्धार, नए शौचालयों के निर्माण, सफाई व्यवस्था और पथ प्रकाश की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

नगरपालिका अध्यक्ष ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा
नगरपालिका अध्यक्ष ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा

Basti News: बस्ती। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा को देखते हुए अमहट घाट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिशाषी अंगद गुप्ता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाट परिसर में स्थित धर्मशाला के जीर्णोद्धार, नए शौचालयों के निर्माण, साफ-सफाई व्यवस्था तथा पथ प्रकाश की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी से निगरानी और कांवडियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धर्मशाला के मरम्मत कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण करवाया जाए। उन्होंने घाट की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने एवं रात्रि में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

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निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, सभासद रामसनेही यादव, सोनू पांडेय, विवेक श्रीवास्तव, विक्रम, दुर्गेश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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