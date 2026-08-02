Basti News: डीएम का होता रहा इंतजार, मायूस होकर लौटे फरियादी

Basti News: भानपुर तहसील में आयोजित जिलास्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम उपस्थित नहीं रही, जिससे फरियादियों को निराशा का सामना करना पड़ा। एसडीएम प्रमोद कुमार ने 45 मामलों की सुनवाई की, लेकिन सिर्फ तीन मामलों का निस्तारण किया गया। हर्रैया में 183 मामलों में से 23 और रुधौली में 50 मामलों में से 7 का निस्तारण किया गया।

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद डीएम भानपुर तहसील में आयोजित जिलास्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं पहुंची। संपूर्ण समाधान दिवस की कमान एसडीएम प्रमोद कुमार ने संभाली। डीएम के आने की सूचना पर काफी संख्या में फरियादी सुबह से ही तहसील में पहुंच गए थे। जिलास्तरीय अधिकारी तहसील में समय से पहुंच चुकी थी। फरियादी काफी देर तक डीएम का इंतजार करते रहे। उनके नहीं आने की सूचना मिलने के बाद कई फरियादी बिना शिकायती-पत्र दिए वापस हो गए। जिलास्तरीय अधिकारी भी वहां से धीरे-धीरे खिसकने लगे। अधिकारियों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से अगर जिले की मुखिया ही नहीं रहेंगी तो फिर समाधान दिवस मात्र औपचारिकता मात्र बनकर ही रह जाएगा।

संपूर्ण समाधान दिवस की स्थिति भानपुर संवाद सूत्र के अनुसार एसडीएम प्रमोद कुमार ने लोगों की समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई की। समाधान दिवस में कुल 45 मामले दर्ज किए गए। मौके पर महज तीन मामलों का निस्तारण किया जा सका। रामनगर ब्लॉक के भैसहिया गांव निवासी सत्यप्रकाश ने कई लोगों के साथ सामूहिक रुप में गांव के कोटेदार की शिकायत की। उचित दर विक्रेता पर कार्डधारकों को एक माह का अनाज नहीं देने का आरोप लगाया। समाधान दिवस में तहसीलदार पंकज गुप्ता, एनटी कृष्ण मोहन यादव, पूजा वर्मा सहित समस्त जिला व तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

रुधौली में निस्तारित मामले रुधौली। रुधौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता एसडीएम अहमद फरीद खान ने किया। समाधान दिवस में कुल 50 मामले आए, जिसमें मौके पर सात मामलों का निस्तारण किया गया। नायब तहसीलदार नीरज सिंह, पूर्ति निरीक्षक प्रवीण पांडेय, एडीओ पंचायत रमेशचंद्र यादव, मुख्यसेविका वंदना मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।

हर्रैया में समाधान दिवस हर्रैया। तहसील सभागार में शनिवार को एसडीएम उमाकांत तिवारी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कुल 183 मामले आए, जिनमें से 23 मामलों का मौके पर एसडीएम ने अभिलेखीय परीक्षण कर निस्तारण किया। शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। समाधान दिवस में उमस भरी गर्मी के बीच में काफी देर तक फरियादियों की लंबी कतार लगी रही। एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सबसे अधिक राजस्व के 87 मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा पुलिस 23, विकास 18, पूर्ति 47, विद्युत आठ सहित कुल 183 मामले प्रस्तुत किए गए। एसडीएम ने कहा कि समाधान दिवस में आने वाले पीड़ितों के मामलों को गंभीरता से लेते हुए निस्तारण किया जाए। प्रभारी तहसीलदार शौकत अली, पूर्ति निरीक्षक मधु सिह, खंड विकास अधिकारी हर्रैया विनय द्विवेदी सहित तहसील स्तरीय अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।