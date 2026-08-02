Basti News: सरस्वती विद्या मंदिर छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न
Basti News: बस्ती में सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तपसी धाम के महंत दयाशंकर दास शामिल रहे। प्रधानाचार्य डॉ. लाल बहादुर सिंह ने छात्र सांसदों को शपथ दिलाई और विद्यार्थियों को नेतृत्व की प्रेरणा दी।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। जिले के सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामबाग की छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को तपसी धाम हर्रैया में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. लाल बहादुर सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि तपसी धाम के महंत दयाशंकर दास रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आचार्य वायुनंदन मिश्र ने छात्र संसद की भूमिका पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रधानाचार्य गोविंद सिंह ने अतिथियों का स्मृति चिह्न व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने नव निर्वाचित छात्र प्रधानमंत्री हर्षवर्धन सिंह को शपथ दिलाई, जबकि डॉ. लाल बहादुर सिंह ने छात्र सांसदों व प्रधानाचार्य गोविंद सिंह ने छात्र मंत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
अतिथियों ने छात्र प्रतिनिधियों को नेतृत्व, अनुशासन, सेवा, उत्तरदायित्व और राष्ट्रभावना के साथ दायित्व निभाने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य गोविंद सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से विद्या भारती विद्यालयों में प्रतिवर्ष छात्र संसद का गठन किया जाता है।
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