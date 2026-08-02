Basti News: इनरव्हील क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित
Basti News: इनरव्हील क्लब बस्ती मिड टाउन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पूर्व अध्यक्ष आशा अग्रवाल ने 2025-26 सत्र के बारे में जानकारी दी। नए अध्यक्ष प्रतिमा जायसवाल को सम्मानित किया गया। क्लब में फ्रेंडशिप डे मनाया गया, जिसमें सदस्यों ने एक-दूसरे को बैंड बांधकर दोस्ती की मिसाल पेश की।
Basti News: बस्ती। इनरव्हील क्लब बस्ती मिड टाउन का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व अध्यक्ष आशा अग्रवाल ने टीम के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने अपने सत्र काल 2025-26 के बारे में सभी को अवगत कराया। डिस्ट्रिक्ट क्लब से डॉयनमिक क्लब एवं डिफरेंट अवार्ड्स सबको साझा किया। आशा अग्रवाल ने वर्ष 2026-27 की अध्यक्ष प्रतिमा जायसवाल को कॉलर पहनाकर सम्मानित किया। सचिव चित्रा गुप्ता, कोषाध्यक्ष शिवांगी पांडेय, दीपा खंडेलवाल, एडिटर सविता रुंगटा, उपाध्यक्ष कमल गाडिया को प्रतिमा ने पद संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। क्लब में फ्रेंडशिप डे भी मनाया गया। एक-दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर दोस्ती की मिसाल पेश किया।
कई प्रकार के खेल का भी आयोजन किया गया। इस दौरान दीपिका, सीमा गुप्ता, साधना गोयल, कमल गाडिया, चंदा मातनहेलिया, कला अग्रवाल, पारूल टिबड़ेवाल, सविता बथवाल, संगीता अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल, शिखा साहु, नीतू अरोड़ा, सुमन तुलस्यान, पूनम टेकड़ीवाल, अरूणा सिंघल, कृष्णा गोयल, रिंकी सावलानी, निधि गुप्ता, अवंतिका, आभा सिंघल, आभा सिंह मौजूद रहीं।
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