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Basti News: नगर बाजार में हाईवे पर अतिक्रमण, राहगीरों की बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: नगर बाजार कस्बे से गुजर रहे हाईवे पर अतिक्रमण ने लोगों को परेशान किया है। सड़क के किनारे ठेले और पटरी लगने से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग हाईवे से अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं।

Basti News: नगर बाजार में हाईवे पर अतिक्रमण, राहगीरों की बढ़ी परेशानी

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। नगर बाजार कस्बे से होकर गुजर रहा हाईवे अतिक्रमण की चपेट में है। बाजार क्षेत्र में सड़क की एक लेन का करीब आधा हिस्सा अतिक्रमण की जद में होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे ठेले और पटरी लगने से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदारों और पटरी कारोबारियों ने सड़क के किनारे तक दुकानें और ठेले लगा रखे हैं। इससे हाईवे पर वाहनों के आवागमन के लिए जगह कम पड़ रही है।

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व्यस्त समय में वाहनों की कतार लग जाती है। आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण सड़क पर लंबे समय से अतिक्रमण होने के बावजूद संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों ने हाईवे से अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।

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