Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: औषधीय पौधे लगाने व पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती में योगाचार्य गरुण ध्वज पांडेय द्वारा जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर औषधीय जड़ी-बूटियों का वितरण किया गया और लोगों को इनके महत्व के बारे में जागरुक किया गया। डॉ. नवीन सिंह और डॉ. वीरेंद्र त्रिपाठी ने आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन का आधार बताया।

औषधीय पौधे लगाने व पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
औषधीय पौधे लगाने व पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। योगाचार्य गरुण ध्वज पांडेय की ओर से जड़ी-बूटी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत औषधीय एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियों का वितरण हुआ। अपने घरों एवं आसपास औषधीय पौधे लगाने के लिए जागरुक किया गया। डॉ. नवीन सिंह और डॉ. वीरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और जड़ी-बूटियां स्वस्थ जीवन का आधार हैं। इस दौरान राजेश श्रीवास्तव कैलाशी, सुभाष चंद्र, नवल किशोर चौधरी, अवधेश पांडेय, डॉ. शशिकला श्रीवास्तव, रजनी मिश्रा, रत्नेश मिश्र, कलावती शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, यज्ञराम मिश्र, जितेंद्र श्रीवास्तव, जवाहर लाल, दीनानाथ शुक्ल सहित आदि लोग उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: पतंजलि समिति ने मनाया जड़ी-बूटी दिवस,औषधीय पौधों का वितरण
ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: औषधीय पौधे लगाकर जड़ी बूटी दिवस मनाया गया
ये भी पढ़ें:कटिहार में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Ayurveda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।