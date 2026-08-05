Basti News: औषधीय पौधे लगाने व पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
Basti News: बस्ती में योगाचार्य गरुण ध्वज पांडेय द्वारा जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर औषधीय जड़ी-बूटियों का वितरण किया गया और लोगों को इनके महत्व के बारे में जागरुक किया गया। डॉ. नवीन सिंह और डॉ. वीरेंद्र त्रिपाठी ने आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन का आधार बताया।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। योगाचार्य गरुण ध्वज पांडेय की ओर से जड़ी-बूटी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत औषधीय एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियों का वितरण हुआ। अपने घरों एवं आसपास औषधीय पौधे लगाने के लिए जागरुक किया गया। डॉ. नवीन सिंह और डॉ. वीरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और जड़ी-बूटियां स्वस्थ जीवन का आधार हैं। इस दौरान राजेश श्रीवास्तव कैलाशी, सुभाष चंद्र, नवल किशोर चौधरी, अवधेश पांडेय, डॉ. शशिकला श्रीवास्तव, रजनी मिश्रा, रत्नेश मिश्र, कलावती शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, यज्ञराम मिश्र, जितेंद्र श्रीवास्तव, जवाहर लाल, दीनानाथ शुक्ल सहित आदि लोग उपस्थित रहे।
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