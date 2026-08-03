Basti News: पार्क निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन, कार्य शुरू
Basti News: बनकटी नगर पंचायत के वार्ड नं. 11 में रविवार को पार्क निर्माण का भूमि पूजन हुआ। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद पाल ने कहा कि यह पार्क क्षेत्रवासियों के लिए लाभकारी रहेगा, जिसमें बच्चे खेलेंगे और मनोरंजन करेंगे। इस अवसर पर कई समुदायिक नेता और लोग उपस्थित थे।
Basti News: बनकटी। नगर पंचायत बनकटी के वार्ड नं. 11 राजेंद्र नगर कथरूआ में रविवार को विधिवत भूमि पूजन कर पार्क निर्माण का शुभारंभ हुआ। भूमि पूजन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविन्द पाल ने की। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के समग्र विकास के लिए तत्पर रहूंगा। यह पार्क क्षेत्रवासियों के लिए वरदान है। यहां क्षेत्र के बच्चे खेलकूद कर मनोरंजन करते रहेंगे। इस दौरान अमरेश पाल, प्रधान संघ अध्यक्ष रविचंद्र पांडेय, मनोनीत सभासद प्रतिनिधि डॉ. अनिल मौर्या, विरेन्द्र गुप्ता, जयप्रकाश चौधरी, हिमांशु पाल व नितेश पाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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