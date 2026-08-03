Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: पार्क निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन, कार्य शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बनकटी नगर पंचायत के वार्ड नं. 11 में रविवार को पार्क निर्माण का भूमि पूजन हुआ। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद पाल ने कहा कि यह पार्क क्षेत्रवासियों के लिए लाभकारी रहेगा, जिसमें बच्चे खेलेंगे और मनोरंजन करेंगे। इस अवसर पर कई समुदायिक नेता और लोग उपस्थित थे।

Basti News: पार्क निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन, कार्य शुरू

Basti News: बनकटी। नगर पंचायत बनकटी के वार्ड नं. 11 राजेंद्र नगर कथरूआ में रविवार को विधिवत भूमि पूजन कर पार्क निर्माण का शुभारंभ हुआ। भूमि पूजन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविन्द पाल ने की। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के समग्र विकास के लिए तत्पर रहूंगा। यह पार्क क्षेत्रवासियों के लिए वरदान है। यहां क्षेत्र के बच्चे खेलकूद कर मनोरंजन करते रहेंगे। इस दौरान अमरेश पाल, प्रधान संघ अध्यक्ष रविचंद्र पांडेय, मनोनीत सभासद प्रतिनिधि डॉ. अनिल मौर्या, विरेन्द्र गुप्ता, जयप्रकाश चौधरी, हिमांशु पाल व नितेश पाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।