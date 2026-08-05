Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: बेहिल शिवमंदिर में दो महिलाओं की चेन चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती के मुंडेरवा थानाक्षेत्र के बेहिलनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक के दौरान दो महिलाओं से अज्ञात चोरों ने सोने की चेन चोरी कर ली। एक महिला ने बताया कि लौटते समय उन्हें अपनी चेन गायब होने का पता चला, जबकि दूसरी महिला ने बताया कि दुकान चलाते समय उनकी चेन चोरी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है।

Basti News: बेहिल शिवमंदिर में दो महिलाओं की चेन चोरी

Basti News: बस्ती। मुंडेरवा थानाक्षेत्र के बेहिलनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंची दो महिलाओं के गले से अज्ञात चोरों ने सोने की चेन उड़ा दी। घटना की जानकारी होने पर दोनों महिलाओं ने मुंडेरवा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी है। धौरुखोर निवासी अनुराधा सोनी (30) पत्नी पवन सोनी ने बताया कि जलाभिषेक करने मंदिर पहुंची थीं। मंदिर से घर लौटते समय उन्हें पता चला कि उनके गले से करीब एक तोले की सोने की चेन गायब है। वहीं, इसी गांव की ज्ञानमती (60) पत्नी स्व. शिवसहाय मंदिर परिसर में कपूर-अगरबत्ती की दुकान लगाती हैं।

उन्होंने बताया कि वह ग्राहकों को सामान दे रही थीं, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके गले से सोने की चेन चोरी कर ली। दोनों महिलाओं की सूचना पर पहुंची मुंडेरवा पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News CCTV Footage अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।