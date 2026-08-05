Basti News: बेहिल शिवमंदिर में दो महिलाओं की चेन चोरी
Basti News: बस्ती के मुंडेरवा थानाक्षेत्र के बेहिलनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक के दौरान दो महिलाओं से अज्ञात चोरों ने सोने की चेन चोरी कर ली। एक महिला ने बताया कि लौटते समय उन्हें अपनी चेन गायब होने का पता चला, जबकि दूसरी महिला ने बताया कि दुकान चलाते समय उनकी चेन चोरी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है।
Basti News: बस्ती। मुंडेरवा थानाक्षेत्र के बेहिलनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंची दो महिलाओं के गले से अज्ञात चोरों ने सोने की चेन उड़ा दी। घटना की जानकारी होने पर दोनों महिलाओं ने मुंडेरवा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी है। धौरुखोर निवासी अनुराधा सोनी (30) पत्नी पवन सोनी ने बताया कि जलाभिषेक करने मंदिर पहुंची थीं। मंदिर से घर लौटते समय उन्हें पता चला कि उनके गले से करीब एक तोले की सोने की चेन गायब है। वहीं, इसी गांव की ज्ञानमती (60) पत्नी स्व. शिवसहाय मंदिर परिसर में कपूर-अगरबत्ती की दुकान लगाती हैं।
उन्होंने बताया कि वह ग्राहकों को सामान दे रही थीं, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके गले से सोने की चेन चोरी कर ली। दोनों महिलाओं की सूचना पर पहुंची मुंडेरवा पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस संदिग्धों की पहचान करने में जुटी है।
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