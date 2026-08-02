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Basti News: फिनिक्स पब्लिक स्कूल में मनाया गया फ्रेंडशिप-डे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के फिनिक्स पब्लिक स्कूल में शनिवार को फ्रेंडशिप-डे उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने मित्रता के भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। डॉ. विनायक जायसवाल ने कहा कि सच्ची मित्रता जीवन का अनमोल उपहार है।

Basti News: फिनिक्स पब्लिक स्कूल में मनाया गया फ्रेंडशिप-डे

Basti News: बस्ती। फिनिक्स पब्लिक स्कूल परिसर में शनिवार को फ्रेंडशिप-डे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच आपसी प्रेम, सहयोग, भाईचारे और सच्ची मित्रता के मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष प्रार्थना सभा के साथ हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने मित्रता के महत्व को दर्शाते हुए समूह गान, कविता पाठ सहित विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। पूरे दिन स्कूल में रचनात्मक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा वंशिका यादव ने किया। छोटी कक्षाओं के बच्चों ने अपने हाथों से रंगबिरंगे और सुंदर फ्रेंडशिप बैंड बनाए और एक-दूसरे की कलाई पर बांधे।

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प्रबंधक डॉ. विनायक जायसवाल ने कहा कि सच्ची मित्रता जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। अच्छे दोस्त न केवल हमारी खुशियों को दोगुना करते हैं, बल्कि कठिन समय में हमारा हौंसला भी बढ़ाते हैं। इस दौरान प्रधानाचार्य जेडी यादव, नैनिका, दिव्या, निकेश, महेश, संदीप, अंकुश, वर्षा आदि मौजूद रहे।

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