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Basti News: झूठी कहानी बनाकर बीमा क्लेम लेने का प्रयास, एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में एक व्यक्ति ने प्राधिकृत बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए काल्पनिक वाहन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया। बाद में उसने इस वाहन की चोरी की झूठी कहानी बनाई, जिसके आधार पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी और कूटरचना के आरोप में न्यायालय के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया है।

Basti News: झूठी कहानी बनाकर बीमा क्लेम लेने का प्रयास, एफआईआर

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। झूठी कहानी बनाकर बीमा का क्लेम लेने के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि काल्पनिक वाहन का फर्जी अभिलेख तैयार कराकर बीमा कराया गया। इसके बाद इसकी चोरी की कहानी रच डाली। इसके आधार पर संतकबीरनगर के दुधारा थाने में वाहन चोरी का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। मुकदमे के बाद इसके क्लेम का दावा भी प्रस्तुत किया गया, जबकि हकीकत में पूरा क्लेम ही झूठी कहानी पर आधारित है। मामले में न्यायालय के आदेश पर हर्रैया पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार निवासी कसया रोड, गोरखपुर ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि विपक्षी श्रीनाथ दुबे ने एक काल्पनिक वाहन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया और इसके आधार पर उनकी कम्पनी से वाहन का बीमा कराया।

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बाद में इस वाहन की झूठी चोरी की कहानी रचकर इस संबंध में संतकबीरनगर के दुधारा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी करके गाड़ी की बीमा पॉलिसी के आधार पर क्लेम प्राप्त करने का प्रयास किया। कूटरचित दस्तावेज तैयार करके कम्पनी के साथ ही पुलिस के साथ भी धोखाधड़ी की गई। न्यायालय ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर जांच आदेश हर्रैया पुलिस को दिया। एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी श्रीनाथ दुबे निवासी लालजोत मझौवा बाबू थाना हर्रैया बस्ती के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसआई अशोक कुमार को सौंपी गई है।---

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