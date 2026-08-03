Basti News: केन्या भेजने के नाम पर 1.20 लाख की धोखाधड़ी

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। बीजा देकर केन्या भेजने के नाम पर एक लाख बीस हजार रुपये के फ्राड का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीजा मिलने का विश्वास दिलाने के बाद उन्होंने तीन बार में कुल 1.20 लाख बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इसके बाद भी बीजा नहीं मिल सका। साथ ही आरोपी ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रकरण की शिकायत उच्चाधिकारियों से की। एसपी के आदेश पर कप्तानगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कप्तानगंज के महुवारी निवासी आस मोहम्मद की तहरीर देकर आरोप लगाया है कि विपक्षी वेदप्रकाश ने केन्या भेजने के नाम पर एक लाख बीस हजार रुपये की डिमांड की। उसकी बातो पर विश्वास करके भेजे गए एकाउंट डिटेल में खाताधारक निर्मल दास के खाते में गत नौ जून को 40 हजार और 20 हजार कुल मिलाकर 60 रुपया भेज दिया। 23 जून को शेष 60 हजार रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बाद वेद प्रकाश ने उन्हें आश्वासन दिया गया कि आप को जल्दी बीजा देकर केन्या भेज दिया जाएगा। लेकिन बीजा न मिलने पर उन्होंने बार-बार वेद प्रकाश से सम्पर्क किया, लेकिन वेद प्रकाश का फोन बन्द रहता है। घंटी बजने पर रिसीव भी नहीं करता है। उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया है कि वेद प्रकाश एवं निर्मल दास ने मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी कर एक लाख बीस हजार रुपया हड़प लिया है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी वेद प्रकाश निवासी कटराथल पोस्ट कटराथल थाना सीकर, जनपद सीकर राजस्थान हालमुकाम आरव ट्रेनिंग एण्ड टेस्ट सेन्टर गोरखपुर नौसड़ एकडंगवा शिव मंदिर के सामने लखनऊ रोड गोरखपुर और निहाल दास पता अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसआई वीरेन्द्र कुमार सरोज को सौंपी गई है。