Basti News: शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग
Basti News: सोमवार सुबह, गौर थानाक्षेत्र के कोड़री गांव में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। पड़ोसियों ने दुकान मालिक सुरजन वर्मा को सूचित किया। बाद में बिजली विभाग को जानकारी देकर बिजली की आपूर्ति बंद की गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकान का काफी सामान जल गया।
Basti News: टिनिच। गौर थानाक्षेत्र के कोड़री गांव में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देखकर पड़ोसियों ने दुकान मालिक सुरजन वर्मा निवासी कोड़री को सूचना दी। इसके बाद बिजली विभाग को जानकारी देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। स्थानीय लोगों की मदद से काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा काफी सामान जलकर नष्ट हो चुका था।
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