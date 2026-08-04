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Basti News: अमारी बाजार में आरा मशीन में लगी आग, दो लाख का नुकसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: हरैया थानाक्षेत्र के अमारी बाजार में सोमवार रात एक आरा मशीन में आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने तेजी से कार्रवाई की। अमारी बाजार निवासी शिवपूजन शर्मा की मशीन और लकड़ियां जल गईं, जिससे लगभग दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। आग के कारणों की जांच जारी है।

अमारी बाजार में आरा मशीन में लगी आग, दो लाख का नुकसान
अमारी बाजार में आरा मशीन में लगी आग, दो लाख का नुकसान

Basti News: बस्ती। हरैया थानाक्षेत्र के अमारी बाजार में सोमवार देर रात एक आरा मशीन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमारी बाजार निवासी शिवपूजन शर्मा की बैंक के बगल स्थित आरा मशीन में रखी लकड़ियां, मशीन और अन्य सामान आग की चपेट में आकर जल गए। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक घटना में करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है।घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

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हालांकि, फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानों और प्रतिष्ठानों तक आग फैलने से बच गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं।

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