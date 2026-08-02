Basti News: बस्ती में 35 वर्षों से सांपों के ‘संकटमोचक’ बने पिता-पुत्र
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। घनश्याम बाबा और उनके बेटे अजय पिछले 35 वर्षों से सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे हैं। उन्होंने डेढ़ लाख से अधिक सांपों को पकड़कर प्राकृतिक आवास पर छोड़ने का दावा किया है। दोनों मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद करते हैं और सांपों को मारने के बजाय रेस्क्यू करने की अपील करते हैं।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। सांप का नाम सुनते ही जहां अधिकांश लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और नजर पड़ते ही उसे मारने के लिए लाठी-डंडे तलाशते हैं, वहीं जिले में एक पिता-पुत्र की जोड़ी ऐसी भी है, जो सांपों की जान बचाने के लिए दिन-रात दौड़ती है। पिछले 35 वर्षों से घनश्याम बाबा और उनके बेटे अजय जहरीले और गैर-जहरीले सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे हैं। अब तक दोनों करीब डेढ़ लाख से अधिक सांपों को पकड़कर उनके प्राकृतिक आवास या सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने का दावा करते हैं। अजय बताते हैं कि इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सांपों को पकड़ने और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने की कला अपने पिता घनश्याम बाबा से सीखी। वर्षों तक उनके साथ रहकर इस हुनर में पारंगत हुए और अब पिता संग मिलकर लोगों को सांपों के डर से बचाने के साथ ही उनके संरक्षण का काम भी कर रहे हैं。
सांपों का रेस्क्यू
पहले ग्रामीण इलाकों में लोग सीधे उनके घर पहुंचकर सूचना देते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार रेस्क्यू के लिए कॉल आती हैं। घर हो या खेत, स्कूल हो या कोई अन्य स्थान, सांप निकलने की सूचना मिलते ही दोनों लोग मौके पर पहुंचते हैं। सांप को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से पकड़ते हैं और बाद में उसे उसके प्राकृतिक आवास या सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं।
लोगों की अपील
घनश्याम बाबा और अजय ने लोगों से अपील किया कि घर या आसपास सांप दिखाई देने पर उसे मारने की कोशिश न करें। घबराहट में सांप को मारने के प्रयास में कई बार लोग खुद भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सांप दिखे तो उससे दूरी बनाए रखें और तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दें।
सामान्य प्रश्न
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