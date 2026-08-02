Basti News: बस्ती में 35 वर्षों से सांपों के ‘संकटमोचक’ बने पिता-पुत्र

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। सांप का नाम सुनते ही जहां अधिकांश लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और नजर पड़ते ही उसे मारने के लिए लाठी-डंडे तलाशते हैं, वहीं जिले में एक पिता-पुत्र की जोड़ी ऐसी भी है, जो सांपों की जान बचाने के लिए दिन-रात दौड़ती है। पिछले 35 वर्षों से घनश्याम बाबा और उनके बेटे अजय जहरीले और गैर-जहरीले सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे हैं। अब तक दोनों करीब डेढ़ लाख से अधिक सांपों को पकड़कर उनके प्राकृतिक आवास या सुरक्षित स्थानों पर छोड़ने का दावा करते हैं। अजय बताते हैं कि इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सांपों को पकड़ने और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने की कला अपने पिता घनश्याम बाबा से सीखी। वर्षों तक उनके साथ रहकर इस हुनर में पारंगत हुए और अब पिता संग मिलकर लोगों को सांपों के डर से बचाने के साथ ही उनके संरक्षण का काम भी कर रहे हैं。