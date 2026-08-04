Basti News: एक्सईएन के समझाने पर माने परिजन, हुआ शवदाह

Basti News: गायघाट, हिन्दुस्तान संवाद। 11 केवी लाइन की चपेट में आकर प्राइवेट लाइनमैन की मौत के बाद परिजन व ग्रामीण देर रात तक शव लेकर विद्युत उपकेंद्र प्रतापपुर के गेट पर डटे रहे। ग्रामीणों ने गेट पर ताला जड़ दिया था। घटना की भनक लगने के बाद उपकेंद्र के जेई व अन्य संविदा कर्मी वहां से भाग गए थे। सूचना पर नायब तहसीलदार वीर बहादुर सिंह पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता रुधौली अरुण सिंह के आश्वासन के बाद ग्रामीण शव लेकर वहां से हटे। सोमवार को शव का पीएम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। बहादुरपुर विद्युत उपकेंद्र (प्रतापपुर) के एक संविदा लाइनमैन के साथ सपहा निवासी वीरेंद्र उपाध्याय उर्फ राजू उसके सहयोगी के तौर पर पिछले कई वर्षों से काम करता था। राजू को कड़सरी-निरंजनपुर के बीच 11 केवी लाइन का फॉल्ट ठीक करने के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि शटडाउन लिया गया था, लेकिन जिस समय राजू पोल पर चढ़कर काम कर रहा था, उसी दौरान लाइन चालू हो गए। राजू की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उसे संविदा पर रखने का लालच दिया गया था और हर माह कुछ रकम थमा दी जाती थी। मृतक का परिवार बेहद गरीब है। पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़े की उम्र महज सात वर्ष है। परिवार के सामने अब आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने परिवार को उचित मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग की है.