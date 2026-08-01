Basti News: किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू ने की बैठक

Basti News: हर्रैया। पैकोलिया थानाक्षेत्र के वेलघाट बाजार में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान जन जागरण अभियान के तहत बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्वांचल अध्यक्ष अनूप चौधरी और पूर्वांचल प्रदेश मंडल अध्यक्ष जयराम वर्मा ने कहा कि भाकियू किसानों के हितों की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर है। जिलाध्यक्ष विनोद चौधरी, रमेश चौधरी और सत्यप्रकाश दुबे ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों को साधन सहकारी समितियों से खाद-बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसान समितियों का चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं, बाजारों से अधिक कीमत पर उर्वरक खरीदना पड़ रहा है। इस मौके पर शिवमूर्ति, हरिप्रसाद चौधरी, रामपाल सिंह, राजेंद्र शर्मा, लल्लन पांडेय, सुरेंद्र द्विवेदी, राधेश्याम, ओमप्रकाश, लालजी चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।