Basti News: खाद की उपलब्धता बढ़ी, कई समितियों पर यूरिया का वितरण जारी

Basti News: बस्ती जिले में खरीफ सीजन के बीच किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने की कोशिशें चल रही हैं। विभिन्न सहकारी समितियों पर यूरिया और डीएपी का वितरण किया जा रहा है। कई समितियों ने अतिरिक्त खाद की मांग भी भेजी है। खाद की कमी के कारण कई किसान निजी दुकानों से महंगे में उर्वरक खरीदने पर मजबूर हैं।

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। जिले में खरीफ सीजन के बीच किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने की कवायद तेज हो गई है। विभिन्न साधन सहकारी समितियों पर यूरिया और डीएपी का वितरण किया जा रहा है, जबकि कई समितियों ने अतिरिक्त खाद की मांग भी भेजी है।

खाद का वितरण भानपुर स्थित साधन सहकारी समिति मोहम्मद नगर के सचिव चन्द्रशेखर चौधरी ने बताया कि सोमवार को किसानों के बीच खाद का वितरण किया गया था। उसी दिन 500 बोरी यूरिया की मांग भेजी गई थी, जिसे विभाग की ओर से शुक्रवार को उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला है। वहीं साधन सहकारी समिति दरियापुर जंगल पर 100 बोरी यूरिया और 50 बोरी एनपीके उपलब्ध है, जिसका वितरण जारी है। समिति ने 200 बोरी डीएपी की मांग भी भेजी है, जिसके दो दिन में उपलब्ध होने की उम्मीद है।

किसान सहयोग हर्रैया विकास खंड के बी-पैक्स कुचैला में बुधवार को 72 किसानों को 183 बोरी यूरिया और एक बोरी डीएपी वितरित की गई। समिति पर अभी 13 मीट्रिक टन यूरिया और 15 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक उपलब्ध है। वहीं बी-पैक्स बड़ेरिया कुंवर में 40 किसानों को 84 बोरी यूरिया और दो बोरी डीएपी वितरित की गई। यहां पांच मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक शेष है।

खाद की कमी और मांग उधर सल्टौआ ब्लॉक की साधन सहकारी समिति पर 30 किसानों को यूरिया वितरित किया गया, जबकि पिपरा कर्मा समिति पर 50 किसानों को 145 बोरी यूरिया दी गई। हालांकि किसानों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने से कई किसानों को निजी दुकानों से यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक अधिक कीमत पर खरीदने पड़ रहे हैं। समिति पर खाद उपलब्ध होने की सूचना मिलते ही किसानों की भीड़ भी उमड़ रही है।

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ईफको किसाना सेवा केंद्र ईफको किसाना सेवा केंद्र मंडी में उपलब्ध है यूरिया

साऊंघाट। साऊंघाट, सल्टौआ गोपालपुर व बस्ती सदर ब्लॉक क्षेत्र में स्थित समस्त साधन सहकारी समितियों पर विगत शनिवार को किसानों को खाद बांटी गई।

ईफको किसान सेवा केन्द्र मंडी के खाद प्रभारी निखिल द्विवेदी, श्याम दीपक पासवान, दिनेश उपाध्याय, कुलदीप शुक्ला, उमाकांत पाण्डेय, अमरेश पाण्डेय, अजय वर्मा, अनिल चौधरी, अश्वनी पाण्डेय, विजयानंद द्विवेदी ने बताया कि पहले सर्बर खराब होने से किसानों को खाद वितरण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा हैं, सर्बर की समस्या दूर होने के बाद समितियों पर यूरिया, डीएपी, एनपीएस सहित अन्य प्रकार की ऊर्बरक का वितरण जारी है।