Basti News: रिकार्ड न दिखाने पर खाद विक्रेता को थमाई नोटिस
Basti News: बस्ती में, जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबू राम मौर्य द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक और गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूने लिए गए। विक्रेताओं को स्पष्ट स्टॉक प्रदर्शित करने के सख्त निर्देश दिए गए।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबू राम मौर्य ने विकासखंड सल्टौआ अंतर्गत सोनहा, कोरियाडीह और जहलीपुर क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक/वितरण रजिस्टरों की सघन जांच की गई तथा गुणवत्ता परीक्षण के लिए उर्वरकों एवं रसायनों के नमूने लिए गए। वेद खाद भंडार के निरीक्षण व स्टॉक की जांच की गई। वहां पर कुल 193 यूरिया स्टॉक में पाई गई। जनता खाद भंडार, सोनहा, कोरियाडीह चौराहा की जांच में दुकान का स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर नहीं पाए जाने पर संचालक को नोटिस निर्गत किया गया।
चौधरी खाद भंडार, जहलीपुर की जांच के दौरान स्टॉक का सत्यापन किया गया। वहां पर 668 बोरी यूरिया मिली। स्टॉक रजिस्टर वितरण रजिस्टर सही पाया गया l मौके पर दो माइक्रोन्यूट्रिएंट के नमूना लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।बताया कि सभी उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी दुकानों पर स्टॉक एवं मूल्य बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। किसानों को निर्धारित दरों पर ही गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराई जाए। यदि प्रयोगशाला जांच में नमूनों में कोई मिलावट या मानक में कमी पाई जाती है, तो उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाई की जाएगी।
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