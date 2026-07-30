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Basti News: खलिहान की जमीन के निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के सदर तहसील के बरईजोत निवासी जनार्दन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने गांव में खलिहान की जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने और सरकारी जमीन को खाली कराने की मांग की है। कोर्ट ने मकान तोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन प्रशासन अतिक्रमण हटाने में देर कर रहा है।

Basti News: खलिहान की जमीन के निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग

Basti News: बस्ती। सदर तहसील के बरईजोत निवासी जनार्दन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में गांव में खलिहान की जमीन पर किए गए निर्माण को ध्वस्त कराकर सरकारी जमीन को खाली कराए जाने की मांग किया है। उनका कहना है कि विपक्षियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्का मकान बना लिया है। इससे ग्रामीणों को फसल की मढ़ाई आदि में परेशानी हो रही है। सक्षम न्यायालय ने मकान ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन तहसील प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने में हीला हवाली की जा रही है।

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