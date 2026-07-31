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Basti News: कांवड़ रूट पर समन्वय बनाकर कार्य करें अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने सड़क सुरक्षा और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने सभी विभागों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करने का निर्देश दिया। यात्रा मार्गों पर सुविधाएँ और सुधारात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई गई।

Basti News: कांवड़ रूट पर समन्वय बनाकर कार्य करें अधिकारी

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने की। उन्होंने जनपद में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने, यातायात व्यवस्था सुचारु रखने तथा आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सीडीओ अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था समय से पूरा कर लें। कांवड़ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मार्गों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क मरम्मत, बैरिकेडिंग, संकेतक बोर्ड सहित अन्य आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करायें।

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उन्होंने निर्देश दिया कि यात्रा मार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।सीडीओ ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी ढाबों, होटल एवं भोजनालयों पर खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा करायें। सभी दुकानदार निर्धारित दरों पर ही खाद्य सामग्री की बिक्री करें। गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करें। बैठक में डीडीओ सुशील कुमार श्रीवास्तव, पीडी आनन्द कुमार गुप्ता, डीएफओ डॉ. शिरीन सिद्दीकी, सीएमओ डॉ. राजीव निगम, एआरटीओ धर्मेन्द्र कुमार, पीडब्लूडी के संजीव कुमार, एसडीएम राजेश यादव, बीएसए अनुप तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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