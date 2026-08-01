Basti News: पोखरा-पोखरनी मार्ग पर पलटा ई-रिक्शा, पांच लोग घायल
Basti News: बस्ती जिले के पोखरा-पोखरनी मार्ग पर चंदोताल के पास शनिवार को एक बैटरी चालित ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जो नगहरा गांव में एक शादी में शामिल होने आए थे। इस अंधे मोड़ पर सड़क हादसे आम हैं, और ग्रामीणों ने सुरक्षा सुधार की मांग की है।
Basti News: बस्ती। जिले के पोखरा-पोखरनी मार्ग पर चंदोताल के पास शनिवार को एक बैटरी चालित ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ई-रिक्शा सवार पांच लोग घायल हो गए। सभी को मामूली चोटें आईं। सभी घायल नगर थाना क्षेत्र के नगहरा गांव निवासी मोहम्मद हदीस के यहां उनकी बेटी की शादी में शामिल होने आए थे। किसी काम से वे ई-रिक्शा से पोखरा बाजार जा रहे थे। रास्ते में चंदोताल के पास अंधे मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे ई-रिक्शा पलट गया।
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर सहायता पहुंचाई। ग्रामीणों का कहना है कि चंदोताल स्थित इस अंधे मोड़ पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी इसी स्थान पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लोगों ने इस मोड़ पर सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाने की मांग की है।
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