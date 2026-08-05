Basti News: ड्रग विभाग ने किया निरीक्षण, दवाओं का लिया सैंपल
Basti News: बस्ती में सीएचसी अमरौली के निकट एक मेडिकल स्टोर का ड्रग विभाग ने निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित संचालक को हिरासत में लिया गया और दो संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए गए। टीम को सूचना मिलते ही अधिकांश मेडिकल स्टोर संचालक भाग गए।
Basti News: बस्ती। सीएचसी अमरौली शुमाली सल्टौआ के निकट संचालित मेडिकल स्टोर का ड्रग विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित मेडिकल संचालक को हिरासत में लेकर दवाओं का नमूना लिया। ड्रग इंस्पेक्टर मुकेश श्रीवास्तव व ड्रग इंस्पेक्टर सिद्धार्थनगर मनोज सिंह सीएचसी अमरौली शुमाली में अपनी टीम व सोनहा पुलिस के साथ जा पहुंचे। टीम की सूचना मिलते ही अधिकतर मेडिकल स्टोर व डायग्योस्टिक सेंटर संचालक अपना शटर बंद कर भाग निकले। टीम ने जांच के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक से अभिलेख की मांग की गई। टीम के जांच में अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर संचालक को हिरासत में लेकर दो संदिग्ध दवाओं का नमूना लेकर कार्रवाई की गई।
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