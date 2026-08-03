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Basti News: मंदिर से चोरी हुआ दान पात्र बरामद

By Hindustan | Bureau
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Basti News: बस्ती, हिटी। हर्रैया थानाक्षेत्र के रानीपुर स्थित काली मंदिर से चोरी हुआ दान

Basti News: मंदिर से चोरी हुआ दान पात्र बरामद

Basti News: बस्ती, हिटी। हर्रैया थानाक्षेत्र के रानीपुर स्थित काली मंदिर से चोरी हुआ दान पात्र बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में गांव के अनुराग पांडेय ने तहरीर देकर आरोप है कि मंदिर से बाल अपचारी ने दान पात्र को चुरा लिया। इसकी सूचना पर बाल अपचारी को पकड़ने के साथ ही दान पात्र भी बरामद कर लिया गया। हर्रैया पुलिस ने प्रकरण में बाल अपचारी के खिलाफ चोरी व बाल बरामदगी की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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