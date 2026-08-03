Basti News: मंदिर से चोरी हुआ दान पात्र बरामद
Basti News: बस्ती, हिटी। हर्रैया थानाक्षेत्र के रानीपुर स्थित काली मंदिर से चोरी हुआ दान
Basti News: बस्ती, हिटी। हर्रैया थानाक्षेत्र के रानीपुर स्थित काली मंदिर से चोरी हुआ दान पात्र बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में गांव के अनुराग पांडेय ने तहरीर देकर आरोप है कि मंदिर से बाल अपचारी ने दान पात्र को चुरा लिया। इसकी सूचना पर बाल अपचारी को पकड़ने के साथ ही दान पात्र भी बरामद कर लिया गया। हर्रैया पुलिस ने प्रकरण में बाल अपचारी के खिलाफ चोरी व बाल बरामदगी की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।