Basti News: भदेश्वरनाथ मंदिर में डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा
Basti News: बस्ती में कांवड़ यात्रा के लिए भदेश्वरनाथ मंदिर परिसर का डीएम कृत्तिका ज्योत्स्ना ने निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, सुविधा और दृष्टिगत व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। भीड़ प्रबंधन, शौचालय, पार्किंग, पेयजल, और सफाई आदि की व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के लिए कहा।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत भदेश्वरनाथ मंदिर परिसर का डीएम कृत्तिका ज्योत्स्ना ने सोमवार को स्थलीय निरीक्षण किया। सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम दर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। डीएम ने परिसर, मुख्य प्रवेश, निकास द्वार, दर्शन मार्ग, बैरिकेडिंग, पार्किंग स्थल, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई तथा सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया। निर्देश दिए कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए निर्धारित रूट डायवर्जन का कड़ाई से पालन कराया जाए।
सभी आवश्यक सेवाएं 24 घंटे सक्रिय रहें तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें। जिला पंचायतराज अधिकारी एवं संबंधित विभागों को मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, नियमित कूड़ा निस्तारण तथा पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद फुटहिया चौराहे पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान एडीएम ज्ञानचंद्र गुप्ता, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, डीपीआरओ घनश्याम सागर, एसडीएम राजेश कुमार, सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी व अन्य उपस्थित रहे।
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