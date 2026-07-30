Basti News: दो खाद की दुकानों का लाइसेंस निलंबित, तीन नमूने भरे

Basti News: बस्ती, निज संवादाता। जिला कृषि अधिकारी ने कुदरहा क्षेत्र के खाद की निजी दुकानों और सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यूरिया, डीएपी, एनपीके के स्टॉक और अभिलेखों को देखा। निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर दो दुकानों का लाइसेंस निलंबत किया गया तो तीन संदिग्ध खाद के नमूने लिये गए। जांच के दौरान एग्रो जंक्शन महुआपार, ​एम-पैक्स कुदरहा एवं ​श्रीराम खाद भंडार बैराडी का निरीक्षण किया गया। ​स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण व्यवस्था की जांच की गई। श्रीराम खाद भंडार पर वितरण रजिस्टर ठीक नहीं मिला। इसके चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यहां पर संदिग्ध उर्वरक की आशंका पर डीएपी का एक नमूना और एसपी का दो नमूना लिया गया।