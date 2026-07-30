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Basti News: दो खाद की दुकानों का लाइसेंस निलंबित, तीन नमूने भरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में जिला कृषि अधिकारी ने खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यूरिया, डीएपी और एनपीके के स्टॉक की जांच की गई। दो दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया और तीन संदिग्ध खाद के नमूने लिए गए। सभी विक्रेता किसानों को निर्धारित दरों पर खाद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

Basti News: दो खाद की दुकानों का लाइसेंस निलंबित, तीन नमूने भरे

Basti News: बस्ती, निज संवादाता। जिला कृषि अधिकारी ने कुदरहा क्षेत्र के खाद की निजी दुकानों और सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यूरिया, डीएपी, एनपीके के स्टॉक और अभिलेखों को देखा। निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर दो दुकानों का लाइसेंस निलंबत किया गया तो तीन संदिग्ध खाद के नमूने लिये गए। जांच के दौरान एग्रो जंक्शन महुआपार, ​एम-पैक्स कुदरहा एवं ​श्रीराम खाद भंडार बैराडी का निरीक्षण किया गया। ​स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण व्यवस्था की जांच की गई। श्रीराम खाद भंडार पर वितरण रजिस्टर ठीक नहीं मिला। इसके चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यहां पर संदिग्ध उर्वरक की आशंका पर डीएपी का एक नमूना और एसपी का दो नमूना लिया गया।

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इसको जांच के लिए प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजा गया।किसान खाद भंडार बैड़ारी ने वितरण रजिस्टर नहीं उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया lअग्रहरि खाद भंडार प्रतिष्ठान को बंद कर संचालक चले गए। इसके चलते इनका भी लाइसेंस निलंबित किया गया l जिला कृषि अधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी उर्वरक विक्रेता कृषकों को निर्धारित शासकीय दरों पर ही उर्वरक उपलब्ध कराएं। उर्वरकों का वितरण अनिवार्य रूप से पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद बेचे। निरीक्षण के दौरान चेतावनी दी गई कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, ओवररेटिंग या टैगिंग की शिकायत मिलने पर लाइसेंस निलंबन से लेकर विभागीय कार्रवाई होगी।

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