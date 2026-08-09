Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: विवादित जमीन का बैनामा कर हड़प लिया 4.20 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती में विवादित भूमि का बैनामा कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मनीष कुमार ने तहरीर में आरोप लगाया कि विपक्षियों ने छह लाख 70 हजार रुपये लेकर बैनामा किया, लेकिन जमीन विवादित निकली। 2.5 लाख रुपये लौटाने के बाद बाकी रकम देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Basti News: विवादित जमीन का बैनामा कर हड़प लिया 4.20 लाख

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। शहर कोतवाली क्षेत्र में विवादित भूमि का बैनामा कर पैसा हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तय सौदे की रकम लेने के बाद बैनामा हुआ। बाद में पता चला कि बैनामाशुदा जमीन विवादित है। पैसा वापस मांगने पर दी गई रकम में से चार लाख बीस हजार रुपये देने से इंकार कर दिया। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के परासी निवासी मनीष कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने धोखाधड़ी व साजिश करके उनके नाम पर एक जमीन का बैनामा कराया।

इसके लिए उन्होंने कुल छह लाख 70 हजार रुपये भुगतान कर दिया। बाद में उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि बैनामा की गई जमीन विवादित है। सच्चाई जानने के बाद उन्होंने बैनामा कराने वालों से अपनी रकम वापस मांगी।इस पर विपक्षियों ने दो लाख 50 हजार रुपये लौटा दिया। जबकि चार लाख 20 हजार रुपये वापस नहीं किया। मांगने पर अपशब्द कहने लगे। कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी रामवृक्ष यादव निवासी बनगंवा थाना लालगंज, गायत्री देवी और आशीष कुमार निवासीगण बायपोखर थाना पुरानी बस्ती हालमुकाम पिकौरा दत्तूराय के खिलाफ अमानत में खयानत व अपशब्द कहने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। जांच एसआई सुरेन्द्र प्रसाद को सौंपी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Basti

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।