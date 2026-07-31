Basti News: 15 साल पुराने जमीन के विवाद में हुई पैमाइश
Basti News: विक्रमजोत। छावनी थानाक्षेत्र के कल्याणपुर गांव में 15 वर्षों से लंबित जमीन के विवाद के समाधान के लिए राजस्व विभाग ने गुरुवार को पैमाइश कराई। नायब तहसीलदार आनंद यादव के नेतृत्व में टीम ने विवादित भूमि की नाप-जोख की। दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हुए प्रक्रिया पारदर्शिता से संपन्न हुई।
Basti News: विक्रमजोत। छावनी थानाक्षेत्र के कल्याणपुर गांव में 15 वर्षों से लंबित जमीन के विवाद के समाधान की दिशा में गुरुवार को राजस्व विभाग ने पैमाइश कराई। नायब तहसीलदार आनंद यादव के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक और आधा दर्जन लेखपालों की टीम ने विवादित भूमि की नाप-जोख की।
पैसा भुगतान
गांव के नन्हे यादव और मंगल यादव के बीच पैतृक भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष इस मामले में वर्षों से न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हैं। एसडीएम हर्रैया के निर्देश पर सुबह करीब 12 बजे राजस्व टीम गांव पहुंची और शाम चार बजे तक पैमाइश की प्रक्रिया चली। गांव से सटी मिलिट्री लैंड का सीमांकन स्पष्ट नहीं होने के कारण राजस्व टीम ने गांव के उत्तर दिशा तथा तटबंधों पर मौजूद पुराने स्थायी निशानों के आधार पर नियमानुसार पैमाइश की।
ग्रामीणों की उपस्थिति
इस दौरान दोनों पक्षों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। पैमाइश देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। नायब तहसीलदार आनंद यादव ने बताया कि यह पुराना लंबित मामला था। दोनों पक्षों को साथ लेकर विवादित भूमि की तीन दिशाओं से नियमानुसार पैमाइश कराई गई। जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट रहे। पैमाइश की रिपोर्ट संबंधित उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। इस दौरान राजस्व निरीक्षक दिलीप सिंह, लेखपाल दुर्गेश पांडेय, गुलजार, अवधेश श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान संजय यादव, दुर्गा यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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