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Basti News: न्यायालय ने बांट दी जमीन, फिर भी हो गई मारपीट, हुआ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: रुधौली के जोखन प्रसाद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि न्यायालय के बंटवारे के बाद अन्य लोगों ने उसकी जमीन पर लगे पेड़ काटने की कोशिश की। जब उसने रोका, तो उन लोगों ने उसे गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Basti News: न्यायालय ने बांट दी जमीन, फिर भी हो गई मारपीट, हुआ केस

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। रुधौली पुलिस ने न्यायालय के बंटवारे के बाद मिली जमीन पर लगे पेड़ को काटने, मना करने पर मारने-पीटने का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर में जोखन प्रसाद निवासी दुदराक्ष थाना रुधौली ने बताया कि मैंने जमीन के मामले में एसडीएम के यहां बंटवारा दाखिल किया था। इस मुकदमे का मेरे पक्ष में निर्णय हुआ। निर्णय के बाद हरिलाल, विजयभान, इसरावती ने जमीन पर लगे नीम, आम, बेल, आंवला, पपीता व अन्य फलदार वृक्ष को काटने लगे। इस पर मैंने मना किया तो गालीगलौज करते हुए कुल्हाड़ी से मारने के लिए दौड़ा लिया। विपक्षियों ने उसके खेत में उगाई गई सब्जी को भी नुकसान पहुंचाया।

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यह सभी मुझे जाने से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने जोखन प्रसाद की तहरीर पर हरिलाल, विजयभान, इसरावती निवासी दुधराक्ष के खिलाफ पेड़ काटने, संपत्ति का नुकसान करने, जानमाल की धमकी देने का केस दर्ज किया है।

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