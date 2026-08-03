Basti News: श्रावण मास के पहले सोमवार शिवालयों में उमड़ा सैलाब, भदेश्वरनाथ व झारखंडी महादेव में हुआ जलाभिषेक

Basti News: श्रावण मास के पहले सोमवार को बस्ती जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और अपनी सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच, श्रद्धालुओं ने मंदिरों में अपने आस्था का प्रदर्शन किया।

श्रावण मास के पहले सोमवार शिवालयों में उमड़ा सैलाब, भदेश्वरनाथ व झारखंडी महादेव में हुआ जलाभिषेक

Basti News: बस्ती। श्रावण मास के पहले सोमवार को जिले के प्रमुख शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से मंदिर परिसर पूरे दिन गूंजते रहे। भदेश्वरनाथ धाम में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। भदेश्वर नाथ के अलावा तिलकपुर, कणर सहित जिले के अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सावन माह में भदेश्वर नाथ धाम पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं।

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस बल जगह-जगह तैनात रहा.

श्रद्धालुओं का तांता वहीं छावनी क्षेत्र के अमोढ़ा स्थित प्रसिद्ध झारखंडी महादेव मंदिर (महादेवा पूरन) में भी सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी परमात्मा गोस्वामी ने विधि-विधान से भगवान झारखंडी महादेव का पूजन और जलाभिषेक किया, जिसके बाद क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक शुरू किया। पूरा मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हो उठा।

सुरक्षा व्यवस्था छावनी, अमोढ़ा, पूरेवेद, गुंडा कुंवर, पूरे हेमराज, पूरे तिलक, शेषपुर सहित आसपास के अनेक गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर मनोकामनाएं मांगीं। मंदिर परिसर में पूजन सामग्री, मिठाई, खिलौने और महिलाओं के श्रृंगार की दुकानों पर भी दिनभर रौनक रही। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी पूरे समय मुस्तैद रहे।