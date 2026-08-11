Basti News: सावन की तेरस पर प्रमुख शिवालयों में जयकारों के बीच हुआ जलाभिषेक

Basti News: बस्ती। सावन की तेरस पर सोमवार की मध्यरात्रि से जिले के प्रमुख शिवालय हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठे। आधी रात से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की और सुख-समृद्धि की कामना की। जनपद के तिलकपुर, कड़र, भदेश्वरनाथ, महादेवा और रूधौली क्षेत्र के प्रमुख पौराणिक शिव मंदिरों में सोमवार से ही कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। कांवड़िए अयोध्या से सरयू नदी का पवित्र जल लेकर मंदिरों में पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। भदेश्वरनाथ मंदिर समेत अन्य प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। मंदिरों के आसपास बैरिकेडिंग कराई गई थी। यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। अयोध्या से शिवालयों तक आने वाले कांवड़ मार्ग पर भी सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया था।प्रशासन ने सावन सोमवार की रात भदेश्वरनाथ मंदिर में लाखों कांवड़ियों के पहुंचने और विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने का अनुमान जताया था। इसे देखते हुए प्रमुख मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर विशेष निगरानी रखी गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रकाश, साफ-सफाई और चिकित्सा व्यवस्था भी की गई थी। मंगलवार को भी प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और दूध अर्पित कर भगवान शिव की आराधना की। कांवड़ियों के जत्थों के पहुंचने से मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में पूरे दिन भक्तिमय माहौल बना रहा।