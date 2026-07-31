Basti News: निर्धारित डेसिबल की सीमा में बजेंगे डीजे
Basti News: बस्ती में, एसपी के निर्देश पर कांवड़ यात्रा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीजे संचालकों को निर्देश दिया गया कि उन्हें निर्धारित डेसीबल सीमा का पालन करना है। इसके साथ ही अश्लील या धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले गीत नहीं बजाने की भी चेतावनी दी गई।
Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। एसपी के निर्देश पर आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर गुरुवार को थाना हर्रैया परिसर में प्रभारी निरीक्षक की अध्यक्षता में क्षेत्र के डीजे संचालकों की बैठक हुई। बैठक में डीजे संचालकों को निर्देश दिया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान शासन द्वारा निर्धारित डेसीबल सीमा के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करें। किसी भी स्थिति में अश्लील, आपत्तिजनक अथवा धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले गीत न बजाए जाएं। बैठक में क्षेत्र के विभिन्न बाजारों और ग्रामीण इलाकों के डीजे संचालक मौजूद रहे।
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