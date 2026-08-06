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Basti News: पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से किया हमला

By Hindustan | Bureau
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Basti News: बस्ती। पुरानी बस्ती पुलिस ने हाईवे स्थित एक ढाबे पर धारदार हथियार से जानलेवा

Basti News: पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार से किया हमला

Basti News: बस्ती। पुरानी बस्ती पुलिस ने हाईवे स्थित एक ढाबे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। सोनहा थानाक्षेत्र के सोनहा निवासी शिवम जायसवाल ने तहरीर देकर बताया है कि गत 28 जुलाई को पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने पुराने हरिओम ढाबा पर अपशब्छ कहते हुए धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे उन्हें गंभीर चोट आई और मरणासन्न स्थिति में चले जाने के बाद आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए चले गए।साथ ही उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। एसएचओ शशांक शेखर राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी वैभव मिश्रा निवासी जामडीह शुक्ल थाना कोतवाली के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

वहीं शहर कोतवाली के चईयाबारी में मारपीट की घटना में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसी मोहल्ले की निर्मला देवी ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गत तीन अगस्त की रात करीब साढ़े दस बजे उनके घर पर आकर विपक्षियों ने उन्हें व उनके बेटे को अपशब्द कहते हुए बेल्ट आदि से मारापीटा और जानमाल की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी सोनू, आकाश व निशा उर्फ दुग्गर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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