Basti News: ई-लॉटरी से हुआ 30 गो-संवर्धन योजना लाभार्थियों का चयन
Basti News: बस्ती। जिले के विकास भवन सभागार में सीडीओ सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में डेयरी
Basti News: बस्ती। जिले के विकास भवन सभागार में सीडीओ सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ।कार्यक्रम में जिला अधिशासी डेयरी प्रबंधन अधिकारी ने औपचारिक डेयरी प्रबंधन, चारा प्रबंधन, पशु रोगों की पहचान, टीकाकरण, निगरानी और नियंत्रण सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर किसानों एवं गो-पालकों को जानकारी दी। कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री गो-संवर्धन योजना 2026-27 के तहत 30 लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया। अधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है।
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