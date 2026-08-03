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Basti News: साइबर फ्राड की रकम से खरीदा 2.37 लाख का सोना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती में एक ब्रांडेड ज्वैलरी शोरूम में साइबर फ्राड से पैसे की मदद से सोने का सिक्का खरीदा गया। जालसाज ने 2 लाख 37 हजार 407 रुपये ट्रांसफर किए, फिर सिक्का लेकर चला गया। शोरूम ने पुलिस और साइबर सेल को सूचना दी। आरोपियों की पहचान के लिए जांच शुरू की गई है।

Basti News: साइबर फ्राड की रकम से खरीदा 2.37 लाख का सोना

Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। शहर के मालवीय रोड स्थित एक ब्रांडेड ज्वैलरी शोरूम से साइबर फ्राड की रकम से सोने का सिक्का खरीदने की घटना सामने आई है। खरीदार बनकर पहुंचे जालसाज ने सोने का सिक्का खरीदा और फिर ऑनलाइन शोरूम के एकाउंट में 2 लाख 37 हजार 407 रुपया ट्रांसफर कर दिया। भुगतान के बाद सोने का सिक्का लेकर वह चला गया। बाद में शोरूम संचालक को बैंक से सूचना मिली कि सोने का सिक्का खरीदने के लिए ट्रांसफर की गई रकम साइबर ठगी से संबंधित है। इसके बाद शोरूम के स्टोर मैनेजर ने इसकी सूचना साइबर सेल के साथ ही कोतवाली पुलिस को दी। सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि खरीदारी करने आए दो लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट व अमानत में खयानत के आरोप में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों को ट्रेस करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है。

घटना की जानकारी

ज्वैलरी शोरूम के स्टोर मैनेजर धीरज यादव ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि बीते 27 जुलाई को शोरूम पर दो लोग सोने का सिक्का खरीदने के लिए आए। ग्राहक के तौर पर उन्होंने दुकान में सोने का सिक्का देखा और इसके बाद कुल दो लाख 37 हजार 407 रुपया का सोने का सिक्का खरीदा। इसका भुगतान आईएमपीएस के माध्यम से सीधे शोरूम के बैंक खाते में किया गया। भुगतान होने के बाद रसीद और सोने का सिक्का लेकर दोनों चले गए। बाद में उन्हें बैंक के माध्यम से यह जानकारी मिली कि जिस रकम से सोने का सिक्का खरीदा गया था, वह साइबर फ्राड से संबंधित पैसा है। इसकी जानकारी होते ही उन्होंने इसकी सूचना पुलिस व साइबर सेल को दी। प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने खरीदार बन कर आए जालसाज सिद्धांत व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे की जांच निरीक्षक ऋतुन्जय यादव को सौंपी गई है।

जाँच प्रक्रिया

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि शहर के गांधीनगर स्थित एक ज्वैलरी शोरूम से भी पूर्व में इसी तरह का फ्राड हुआ था। उस वक्त भी जालसाजों ने सोने के सिक्के की खरीदारी की थी। इस मामले में साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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सामान्य प्रश्न

इस साइबर फ्राड की रकम कितनी थी?
इस साइबर फ्राड की रकम 2 लाख 37 हजार 407 रुपये थी।
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