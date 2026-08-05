Basti News: खाद की दुकान का लाइसेंस निलंबित
Basti News: बस्ती जिले के जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य ने उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गईं, विशेषकर जगदीशपुर में स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध मिला। संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अन्य उर्वरकों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।
Basti News: बस्ती। जिले में जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य ने बनकटी ब्लॉक के मखबूलगंज व जगदीशपुर क्षेत्र स्थित विभिन्न उर्वरक बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक एवं वितरण रजिस्टरों की सघन जांच की तथा गुणवत्ता परीक्षण के लिए विभिन्न उर्वरकों और रसायनों के नमूने भी लिए। निरीक्षण के दौरान आईएफएफडीसी केंद्र मखबूलगंज पर स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर की जांच की गई। पीओएस मशीन का रिकॉर्ड तथा भौतिक स्टॉक सही पाया गया। केंद्र पर 125 बोरी यूरिया उपलब्ध मिली। इसके बाद किसान खाद भंडार जगदीशपुर का निरीक्षण किया गया। जहां 160 बोरी यूरिया मौके पर मिली।
हालांकि प्रतिष्ठान पर स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं मिला। जिससे उर्वरक वितरण की जांच नहीं हो सकी। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए संबंधित उर्वरक प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही प्रतिष्ठान से एक डीएपी तथा एक म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) का नमूना लेकर गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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