Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Basti News: कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: बस्ती, हिटी। सोनहा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पुरानी रंजिश को लेकर

Basti News: कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ केस

Basti News: बस्ती, हिटी। सोनहा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट व छप्पर में आग लगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इसी थानाक्षेत्र के जमोहना निवासी सुशीला देवी का आरोप है कि गत 11 मई की शाम करीब पांच बजे पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने उनके छप्परपोश मकान में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जल गया। साथ ही मारपीट कर जानमाल की धमकी भी दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी अनूप चौबे, दयानंद और अनिल चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Basti

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।