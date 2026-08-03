Basti News: कोर्ट के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ केस
Basti News: बस्ती, हिटी। सोनहा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पुरानी रंजिश को लेकर
Basti News: बस्ती, हिटी। सोनहा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट व छप्पर में आग लगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इसी थानाक्षेत्र के जमोहना निवासी सुशीला देवी का आरोप है कि गत 11 मई की शाम करीब पांच बजे पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने उनके छप्परपोश मकान में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जल गया। साथ ही मारपीट कर जानमाल की धमकी भी दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी अनूप चौबे, दयानंद और अनिल चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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