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Basti News: गैस एजेंसी पर उपभोक्ता से मारपीट का आरोप, महिलाओं ने की तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में उदय गैस एजेंसी पर एक उपभोक्ता पर आरोप है कि उसे नशे में मारपीट का सामना करना पड़ा। घटना के बाद, उपभोक्ता की महिलाओं ने आक्रोश में आकर गैस एजेंसी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले की जानकारी ली है और दोनों पक्षों के बीच मामले को शांत कराया।

Basti News: गैस एजेंसी पर उपभोक्ता से मारपीट का आरोप, महिलाओं ने की तोड़फोड़

Basti News: बस्ती। लालगंज थानाक्षेत्र के बारीघाट स्थित उदय गैस एजेंसी पर गुरुवार को गैस लेने पहुंचे एक उपभोक्ता से मारपीट का आरोप लगा है। घटना की जानकारी होने पर उपभोक्ता के गांव की महिलाएं लाठी-डंडे लेकर गैस एजेंसी पहुंच गईं और वहां तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची लालगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता गैस लेने के लिए एजेंसी पर पहुंचा था। आरोप है कि वह नशे में था। एजेंसी कर्मचारियों ने सर्वर नहीं चलने की बात कही, जिस पर वह कर्मचारियों से उलझ गया और अपशब्द कहने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसके बाद एजेंसी कर्मचारियों ने सीसी कैमरा बंदकर उसके साथ मारपीट की।

घटना की सूचना यूपी-112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और वापस लौट गई। इसके बाद उपभोक्ता घर पहुंचा और अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिवार और पड़ोसियों को दी। मारपीट की जानकारी मिलने पर गांव की महिलाएं आक्रोशित हो गईं और लाठी-डंडे लेकर गैस एजेंसी पहुंच गईं। आरोप है कि महिलाओं ने एजेंसी में तोड़फोड़ की। घटना के संबंध में एजेंसी संचालकों ने लालगंज पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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