Basti News: 47 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज में बनेगा क्लीनिकल ब्लॉक
Basti News: महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज बस्ती की चिकित्सा इकाई ओपेक अस्पातल कैली में विभागीय चिकित्सकों के लिए क्लीनिकल ब्लॉक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 47 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की है। नए भवन में चिकित्सकों के लिए विभिन्न विभागों की सुविधा होगी।
Basti News: बस्ती, निज संवाददाता। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज बस्ती की चिकित्सा इकाई ओपेक अस्पातल कैली में विभागीय चिकित्सकों के लिए क्लीनिकल ब्लॉक के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है।
निर्माण की आवश्यकता
क्लीनिकल विभाग के निर्माण के लिए कॉलेज प्रशासन ने नर्सिंग हॉस्टल और मंदिर के बगल की जमीन चिह्नित कर ली है। कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ने परिसर में क्लीनिकल ब्लॉक के भवन के निर्माण के लिए तैयारी तेज कर दी है। अभी तक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के बैठने के लिए भवन नहीं होने से चिकित्सकों को बैठने के लिए परेशानी हो रही है। परिसर में भवन के निर्माण होने से विभागीय चिकित्सकों को बैठने की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं दुरुस्त होगी।
प्रोजेक्ट का बजट
कार्य योजना के तहत शासन से 47 करोड़ की स्वीकृति मिली। क्लीनिकल ब्लॉक के निर्माण में पांच तल के भवन में विभागवार डिपार्टमेंट की रूपरेखा तैयार की गई है। राजकीय निर्माण निगम के सहायक अभियंता पन्नेलाल यादव ने बताया मेडिकल कॉलेज बस्ती में चिकित्सकों के लिए पांच तल का क्लीनिकल विभाग बनेगा। पहले तल में रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और सर्जरी विभाग, दूसरे तल पर डर्मेटोलॉजी, टीबी चेस्ट और जनरल मेडिसिन, तीसरे तल पर मानसिक विभाग, पीएमएआर और एनेस्थ्सियोलॉजी, चौथे तल पर नेत्र विभाग, स्त्री रोग विभाग और बाल रोग विभाग, पांचवे तल पर डेंटल, ईएनटी और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का डिपार्टमेंट संचालित होगा। क्लीनिकल विभाग में विभागाध्यक्षों का चैंबर, लाइब्रेरी, डेमास्ट्रेशन रूम सहित अन्य सुविधा होगी। इस बाबत पर उप प्राचार्य डॉ़ अनिल यादव ने बातया मेडिकल कॉलेज में विभागीय चिकित्सकों के लिए क्लीनिकल ब्लॉक के निर्माण के लिए 47 करोड़ का बजट स्वीकृत मिली है। ब्लॉक के निर्माण होने से विभागवार डिपार्टमेंट की सुविधा मिलेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।